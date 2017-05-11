Сегодня латвийские хоккеисты встречаются со шведами. Какой прогноз?

Четвертую игру на Чемпионате мира по хоккею в Ланксесс-Арена, в Кельне сборная Латвии проведет с сильной сборной Швеции. Начало игры в 21.15. Прямую трансляцию можно смотреть на канале TV3.

Пока что Латвия играет без сбоев, набрав девять очков из девяти возможных.

Такое в нынешнем чемпионате сумела сделать лишь сборная Канады в красивом городе Париже. Но набирали латыши эти очки в матчах с ближайшими конкурентами.

Девять очков наша сборная взяла, но, как показывает практика, для гарантированного выхода в плей-офф, нужно еще два.

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А впереди непростые матчи с сильными сборными - США, Россией, Германией и сегодняшний, со шведами. И кто из этих соперников согласится поделится с латышами самым дорогим, что может быть на групповом этапе?

























































































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Сборная Латвии, конечно, будет упираться, как сможет. И выпьет у скандинавов немало крови, тем более что модели игры у соперников схожи.



















































Aizvērt Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens







Но у шведов есть преимущество перед нашей командой - в составе слишком много народу, каждый из которых способен решить исход матча в индивидуальном порядке. А у нас таких практически нет.









































































































































Aizvērt Латвийские фаны на ЧМ по хоккею в Кельне Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA







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