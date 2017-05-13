Российские хоккеисты отправили в ворота словаков шесть безответных шайб

 

Фото: AP/ScanPix

Хоккеисты сборной России победили команду Словакии со счетом 6:0 и досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира.

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Шайбы в матче, который состоялся в Кельне, забросили Евгений Дадонов (2,14), Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).

Россияне, имеющие в активе 14 очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. Таким образом, команда Олега Знарка за два матча до завершения группового этапа гарантировала себе выход в плей-офф.

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В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с латвийцами.

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