ЧМ-2017: Хартли, Спруктс и Даугавиньш о последней игре сборной

 

Фото: REUTERS/Scnpix

Хотя чемпионат мира для сборной Латвии и закончился, последняя игра была настолько яркой, что о ней сегодня слышали даже те, кто не интересуется хоккеем. Что же не получилось?

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли предположил, что причина в графике. «Два матча за два дня, было тяжело», - пояснил он Championat.com. Тренер отметил, что была проделана огромная работа:

«Горжусь своими игроками. Мы начали хоккейную культуру и постепенно росли». Продолжит ли он работу в Латвии, Хартли все еще не решил: «Моё будущее? Пока мы расстроены поражением, сейчас нет ответа. Мы вернёмся домой, и приму решение».

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Сами игроки тоже были рады поработать с ним. Так, нападающий сборной Каспарс Даугавиньш указал журналистам: «Впервые за долгие годы у сборной Латвии был настолько сплочённый коллектив. Все четыре звена играли ровно. Каждую игру мы цеплялись, у нас была дружная команда.

Спасибо большое Бобу Хартли, он научил нас другой культуре хоккея».

Что касается последней игры, то Даугавиньш ответил следующее: «Когда я бил буллит, то показал бросок, вратарь упал на колено, но сделал шпагат, после чего мне уже некуда было деться. Я бы больше хотел, чтобы судьбу таких матчей решали овертаймы, но и буллиты – часть игры, на чемпионатах мира давно так играют». Он также отметил, что немцам морально сильно помогали трибуны: «Всегда трудно играть, когда 18 тысяч гонят соперника вперёд. Благодаря болельщикам у немцев заново появлялись эмоции».

В то же время нападающий сборной Янис Спруктс не согласен с мнением, что Германии «помогали» судьи. «Мы не смотрим на судейские решения, наша задача — играть. Мы проигрывали две шайбы, встряхнулись и пошли дальше. Домашнее судейство Германии? Пусть судейские бригады и тренер разбираются, мы играем в хоккей», - указал он Championat.com. Спруктс уверен, что в следующем году у сборной все будет отлично. Главное, хорошо подготовиться.

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ЧМ по хоккею: Латвия - Германия

Фото: ЧМ по хоккею: Латвия - Германия0


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