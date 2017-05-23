Названы противники сборной Латвии на ЧМ по хоккею 2018 года

Сборная Латвии по хоккею в будущем году на чемпионате мира в подгруппе В сыграет с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, хозяйкой Данией и дебютантом высшего дивизиона Южной Кореей, сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Матчи подгруппы В пройдет в Хернинге на арене «Jyske Bank Boxen», которая вмещает 11 тысяч зрителей.

В свою очередь игры подгруппы А пройдут в Копенгагене. В ней сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия.

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Матчи подгруппы А и игры плей-офф состоятся в недавно открытой «Royal Arena», рассчитанной на 12 500 мест.

В новейшем рейтинге IIHF Латвия занимает 12 место. Из противников нашей сборной Канада занимает 1 место, Финляндия - 4, США - 5, Германия - 8, а Норвегия - 9 место. Дания занимает 14 позицию, а Южная Корея расположилась на 21 месте.

Отметим, что взрослые сборные Латвии и Южной Кореи между собой встречались всего один раз, и тогда в 1993 году сборная Латвии одержала победу со счетом 27:0. Примечательно, что это поражение стало самым сокрушительным в истории Южной Кореи.

Вскоре будет сообщен график игр, а продажа билетов начнется в сентябре.