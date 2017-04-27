В Резекне полиция нашла в частном доме плантацию марихуаны

Полиция Резекне провела санкционированный обыск в одном из частных домов, где, вероятно, выращивали марихуану. Осмотр показал, что в доме был устроен настоящий питомник – помещения оборудованы освещением, обогревающими лампами и вентиляторами.

Еще по этой теме Латвийцы все чаще предпочитают марихуану алкоголю 17 апреля 2017 г.

Стражи порядка изъяли 80 кустов растений, скорее всего – марихуаны. Их отправили на экспертизу.

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В гараже было найдено около 340 граммов готовой расфасованной продукции, а также 1,5 грамма наркотического вещества, вероятно, амфетамина.

В тот же день был задержан подозреваемый – мужчина 1979 года рождения,

к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За выращивание марихуаны закон предусматривает наказание до двух лет тюрьмы, а за изготовление, приобретение, хранение и перевозку или пересылку наркотиков – без намерения их реализовать – до трех лет.





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