С клиентских карт латвийцев, возможно, скоро пропадут миллионы евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Время от времени следует следить, как долго действуют и сколько собранных бонусных денег на ваших клиентских картах, поскольку, когда срок истечет, ничего с потерянными бонусами уже не сделать.

Постоянные клиенты крупных торговых сетей охотно пользуются некоторыми привилегиями - например, картами лояльности.

За каждый потраченный евро, как правило, владельцам карт лояльности начисляется 1 цент,

который они могут использовать, рассчитываясь за покупки в дальнейшем.

По наблюдениями руководителя отдела управления программы лояльности клиентов Maxima Latvija Даце Паэгле, в то время, как большая часть жителей Латвии накопленные на своих картах лояльности деньги расходует уже во время следующей покупки, часть клиентов выбирает накопление более крупной суммы, чтобы приобрести какой-то определенный товар с более существенной скидкой. В течение прошлого года клиенты Maxima Latvija на своих картах Paldies накопили более 6,17 млн. евро, что немногим больше, чем в 2015 году.

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Паэгле также подчеркнула, что всем клиентам торговой сети следует помнить, что

деньги, накопленные на картах лояльности в прошлом году, следует потратить до 1 марта 2017 года, в противном случае - они сгорят.

В отделе управления программы лояльности клиентов Maxima Latvia Русскому TVNET сообщили, что не могут предоставить информацию о размере неиспользованных бонусных накоплений. Однако, по информации Postimees,

в Эстонии, где за прошлый год клиентами было собрано около 3,5 миллиона бонусных евро, из этой суммы на сегодняшний день осталось неиспользованными почти миллион евро.

Об этом порталу сообщил руководитель отдела маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. Учитывая информацию, что в Латвии накопленная покупателями сумма была практически вдвое больше чем у наших северных соседей, а на данный момент среди клиентов Maxima Latvija зарегистрировано более 900 тысяч карт лояльности, есть все основания полагать, что сумма неиспользованных бонусных накоплений превышает миллион евро.

Поэтому мы советуем каждому латвийцу, который является клиентом крупных супермаркетов, заглянуть в кошелёк и проверить - может, у него завалялись забытые карты лояльности с накопленными бонусами, которые срочно необходимо потратить.

Информация о накопленных бонусах всегда написана в конце чека о покупке. Также накопленную сумму можно узнать, авторизовавшись по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Paldies karte

Клиентам сети супермаркетов Prisma и Rimi также следует проверить количество накопленных бонусов, несмотря на то, что в этих магазинах система расчёта накопленным бонусами немного другая - деньги на картах лояльности действительны год с момента их начисления, поэтому нет точной даты, когда у всех клиентов обнуляются собранные деньги. Если клиент, регулярно посещая магазин, использует собранные деньги, то проблем с неиспользованными деньгами не возникает.

В 2016 году представители Rimi сообщили, что за пять лет жители Латвии в общем накопили на картах более 25 миллионов евро.

Проверить накопленные средства на карте Mans Rimi можно пройдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Mans Rimi

Кстати, если вы не придумали, на что хотите потратить накопленные на карте бонусы, их можно пожертвовать нуждающимся.

В персонализированном профиле следует указать, какой процент от накопленных средств на карте будет уходить на благотворительность.

Выбранная сумма пожертвований будет действительна каждый месяц. Процент можно поменять в любой момент - до 23:59 последнего дня месяца.

Бонусы, накопленные покупателями на карте лояльности Prisma, также следует использовать в течении одного года. Если этого не сделать, они безвозвратно сгорают.

Однако в данной торговой сети немного другая система начисления бонусов - пункты за покупки начисляются на карту 3 числа последующего месяца, поэтому сразу после покупки ими рассчитаться не удастся.

Узнать о накоплениях и получить дополнительную информацию можно по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Prisma karte

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