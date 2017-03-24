Римшевич: в результате изменений налоговой системы кредитование в Латвии может только возрасти

Кредитование в результате изменений налоговой системы в Латвии может только возрасти, указал в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

«Очень многие предприятия до сих пор не ощущали никакого стимула со стороны государства, чтобы вкладывать заработанные деньги в расширение производства, ибо это было сравнительно дорого. Мы считаем, что необложение вкладываемых обратно в производство средств налогом на прибыль может служить хорошим подспорьем также на переговорах с коммерческими банками. Банки, видя свободные средства в распоряжении предприятий, будут готовы софинансировать намного больше проектов. То есть, у предприятий появился бы эдакий как бы дополнительный собственный капитал. Мы уверены - если все удастся воплотить и не будет никаких дополнительных сложностей, то в будущем кредитование в результате изменений налоговой системы может только возрасти», - сказал он.

На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы необложение реинвестированной прибыли подоходным налогом подняло предприятия на такой уровень, чтобы их балансы не вызывали подозрений у кредиторов, Римшевич ответил, что на это может потребоваться примерно год.

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Он также отметил, что настроение в кредитовании домохозяйств положительное, в том числе правительство пошло навстречу в софинансировании покупки первого жилья. «Мы также видим, что в кредитовании частных лиц в прошлом году дела шли лучше, чем в кредитовании предприятий», - добавил Римшевич.