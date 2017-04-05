Вопрос о земле: как рижан дурят, вышибая «долги» с квартир в многоэтажках

Более четырех тысяч владельцев квартир уже получили письма от «вышибающих» долги частных фирм. Людей обязуют заплатить долг за аренду земли под их квартирами и домами, о существовании которого они и не подозревали.

Суммы - астрономические для семейных бюджетов. Откуда взялись такие суммы в претензиях и законны ли они? Кто такие «земельные бароны» и что делать людям, которые оказались у них в заложниках? Кто виноват в сложившейся ситуации, и что теперь делать?

Русский TVNET неоднократно писал о проблемах принудительной аренды земли под городскими многоэтажками и о долгах, образовавшихся в результате изменения кадастровой стоимости земели в 2008 - 2010 годах. Суть дела: земля под многоквартирным домом, в котором находится ваша приватизированная квартира в ряде случаев может принадлежать не вам, а землевладельцу. И тогда вы платите за землю, пропорционально относящуюся к вашей квартире, не земельный налог государству, а аренду - владельцу земли.

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Вопрос о городской земле изрядно сложный, запутанный и юридически неоднозначный. Теоретически владельцы жилья имели право первой руки, если продавалась относящаяся к их квартире земля под домом. Но на практике в результате ловких сделок владельцами земли часто оказались совсем другие люди.

И получив извещение с требованием уплаты долга, многие даже и не пытались разобраться в хитросплетениях законодательных норм и подзаконных актов. Многие предпочли заплатить, не ввязываясь в споры и боясь испортить себе кредитную историю. Часто потому, что названия частных фирм, рассылавших «долговые» очень уж напоминало наименование государственных земельных служб...

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Русский TVNET обратился за разъяснениями к людям, которые решили отстаивать свои права или же взялись организационно и юридически помогать пострадавшим.

В марте жильцы 80 рижских домов объединились в товарищество «Tauta pret zemes baroniem» («Народ против земельных баронов»), сформулировав цели этой общественной организации: освободить тысячи рижских семей от «крепостной зависимости», в которую они попали по вине бракоделов-законодателей.

Разобраться в сути проблемы нам помогали член правления товарищества Регина Лочмеле-Лунева и рижанин Владимир Ткаченко, имеющий большой опыт отстаивания своих собственных прав в конкретной судебной тяжбе с землевладельцем.

Регина Лочмеле-Лунева вошла в правление нового товарищества. Фото: Русский TVNET

- Регина, Владимир, сформулируйте, пожалуйста, что именно произошло? И почему именно в этом году стал так болезненно актуален для многих земельный вопрос? Почему именно сейчас рижане - и уже не только рижане! - получают требования оплатить долги за аренду? И откуда в них цифры такие астрономические? Ведь речь идет о старых - и достаточно спорных, как я понимаю - долгах?

Регина Лочмеле - Лунева:

- Называю это эффектом переполненного стакана — переполнилась чаша терпения людей, которые на протяжении нескольких лет платили так называемую принудительную аренду за землю, которая принадлежит не им, но находится под многоквартирными домами, квартиры в которых они приватизировали и которые принадлежат им.

Люди уже пережили, что не им принадлежит земля под квартирами. Пережили и повышение кадастровой стоимости земли и соответствующее увеличение процента за аренду земли. Но ведь и увеличение налога на землю они должны компенсировать хозяевам!.. А уж это вообще являестя вопиющим фактом, по-моему, такого не найти нигде в Европе.

Мало того, что мы допускаем существование латифундистов, получающих гарантированный процент от своего владения землей, но мы еще и компенсируем им тот законный платеж, который они должны осуществлять в пользу государства. Слава Богу, что в последние два года этого не происходит!..

Но зато теперь выяснилось, что еще и письма совершенно унижающего людей и угрожающего характера были ими разосланы!.. Причем этими письмами людей намеренно вводят в заблуждение.

- Извините, но я перебью Вас вопросом. Мы все знаем, что начиная с зимы люди получают счета, в которых — непомерные суммы фигурируют. Скольких людей требование заплатить сомнительные долги уже коснулось?..

- У нас нет пока данных по другим городам Латвии, но только по Риге уведомления получили жильцы 86 домов, по подсчетам «Ригас наму парвалдниекс» это касается по меньшей мере четырех тысяч человек. Причем подсчеты касаются только домов, которые обслуживаются ими, значит, сюда не входят дома дома, которые образовали товарищества собственников жилья. Обращаю внимание, что эти 4 тысячи человек — это именно владельцы квартир, а если говоорить о членах семьи, пострадавших будет значительно больше.

Личное дело. Земля ушла из-под ног

Среди пострадавших есть очень разные люди, но возмутились абсолютно все. Разговаривала я с одной семьей в Болдерае — там есть инвалид первой группы, проживающий в хрущевке очень плохого качества, из тех, где цена квартир одна из самых низких в городе. Так вот, этот инвалид должен был заплатить 120 евро - и 70 из них уже оплатил, отдав все свои накопления, деньги, которые он копил весь последний год, ведь его пенсия инвалидная в месяц как раз такую сумму и составляет. То есть люди отдают последние копейки!..

- Сразу уточним — это земельный налог или — непонятно откуда взявшийся долг?..

- Нет, это не налог, не надо путать — это долг по аренде. Люди у нас это часто путают.

Законодательство у нас в этих вопросах настолько замудренное, что разобраться может разве что человек, который за этим вопросом следит или же разбирается в силу каких-то своих профессиональных обязанностей.

- То есть человек получил так называемое «письмо счастье» и пошел платить...

- Да. Когда люди читают в этом письме, что они будут включены в регистр должников, перед ними всплывают все страшные образы из фильмов и новостных предач — истории с коллекторами, с угрозами по телефону и с выселением из квартир.

И приступ страха заставляет их платить, не возражая: они не знают куда обращаться за помощью, куда им писать или звонить. Включается механизм паники и страха, спровоцированный абсолютным незнанием нашими людьми законов, они не понимают, кто им может подсказать правильное в такой ситуации решение.

- Это касается каких-то отдельных районов? Мы уже говорили об Иманте, Болдерае, знаю, что в Юрмале и рижском Межапарке и в Кенгарагсе тоже были такие примеры.

- Это касается, прежде всего районов «новостроек», а не исторических районов Риги. Ведь принудительная аренда — эта тема так называемых «спальных» районов, где жилые дома были построены на бывших пастбищах, где не так давно еще паслись коровы или бывших болот, например.. Это и Пурвциемс и Плявники, и Иманта и Болдерая, вернее даже — Усть-Двинск.

Речь идет практически обо всех окраинах Риги, где земля была возвращена наследникам прежних владельцев в процессе денационализации.

Когда-то земля эта имела практически ничтожную стоимость, сравнимую со стоимостью гектара сельскохозяйственных земель где-нибудь, условно говоря, в отдаленных районах Латгалии. Теперь же эта земля имеет совершенно иную ценность, она насыщена коммуникациями, на ней построены многоэтажные дома.

И эта земля вдруг приобрела инвестиционную стоимость. И нашлись люди, которые захотели вкладываться в нее - так, как вкладываются деньги в недвижимость.

При этом - благодаря нашим законодателям - риск предпринимательской деятельности в этом бизнесе значительно ниже, чем в других видах бизнеса. Он практически нуловой!.. Потому что, даже банк может обанкротиться. И положив деньги, например, на банковский депозит и ожидая затем получить проценты, вы должны считаться с риском того, что банк может обанкротиться и тогда вы получите лишь гарантированную государством к возврату сумму. А здесь — в случае землевладельцев - будет процент, который, практически, гарантирован государством. И это ведь просто немыслимо!..

- Скажите, Вас лично это тоже коснулось?

- Нет, но когда ко мне обратились люди, я довольно быстро поняла массовость проблемы, когда ко мне стали обращаться люди. Когда первые звонки раздались из Иманты - я вообще сидела, делала маникюр, и, отвечая на звонки, всем старалась объяснить, что это - совершенно не мой профиль!.. Но потом мне позвонил Владимир, обладающий талантом объяснять сложные вещи просто, мы стали в этом разбираться, и я поняла, что людей реально хотят обмануть, и если ты это понимаешь - просто подло сидеть и ничего не делать. Ведь в большинстве случаев суммы, которые людям предлагается оплатить немедленно, они ведь завышены - от шести до десяти раз.

- Знаете, когда слушаешь все эти истории в первый раз - просто волосы начинают на голове шевелиться и ты не можешь поверить, что все это - происходит с нами, здесь и сейчас...

- Приведу вам конкретный пример - у меня в руках документы, копии сделаны с согласия обратившихся к нам владельцев квартир. И вот одно из извещений, в котором требуют заплатить «долг» за квартиру на улице Валдемара на сумму в 1548 евро. После того, как был сделан перерасчет - с нормальной методикой, с кадастровой стоимостью 2007 года, с учетом ограничений, введенных двумя законами Латвийской Республики и подтвержденных судом Сатверсме, выяснилось, что эта сумма уменьшается до 285 евро...

У меня целая пачка копий таких «счетов», выставленных фирмой Pilsētas zemes dienests и переданных для взыскания долгов фирме Vienotais norēķinu centrs. За той, и другой фирмой стоит крупный землевладелец Нормундс Шлитке, имя которого скоро станет нарицательным. Он - представитель нового поколения юристов и очень талантливый предприниматель. Как юрист он сам участвует в написании проектов законов, а как предприниматель - очень успешно потом несовершенство законов использует.

Владимир Ткаченко накопил немалый опыт - он и его соседи давно судятся с землевладельцем, добиваясь соблюдения закона. Фото: Русский TVNET

Несколько вопросов русский TVNET задал и Владимиру Ткаченко - рижанину, который на практике доказывает, что защищать свои права в судебном порядке можно, если проявить настойчивость и разобраться в нюансах законодательных норм. Кстати, одним из землевладельцев, с которыми судится господин Ткаченко и его соседи по дому также является ... вышеназванный Нормундс Шлитке.

Центр защиты прав потребителей разбирается в проблеме

Владимир:

- На мой взгляд, земельный вопрос надо рассматривать исторически - начиная, как минимум, с 1991 года. Тогда будет понятно, что сегодняшняя ситуация складывалась постепенно.

- Но давайте начнем с конкретной проблемы, с которой столкнулись люди, живущие в многоквартирных домов, расположенных на земле других владельцев, на так называемой «хозяйской» земле. Многих ли уже коснулись требования коллекторов заплатить долго, о существовании которых люди не подозревали? И откуда взялись сразу у многих людей эти долги?

- С этой проблемой уже столкнулись все, только не все пока это поняли!.. Резкий рост кадастровой стоимости произошел с 2007 года — на 2008, она возрасла в десять раз. Соответственно, выросли и арендные платежи, поскольку в качестве аренды мы платим процент от кадастровой стоимости земли. По поводу чего именно спор с землевладельцев у кажого конкретного дома, конкретного владельца квартиры— это иной вопрос.

- А в Вашем случае - спор о чем? Вот произошли определенные законодательные изменения, после чего изменилась стоимость аренды. Вы не согласились и с новой арендной платой? Или конфликт иной?

- Мы понимаем, что аренду за землю обязаны платить, но при этом не хотим платить лишего. А у собственника земли свои интересы, и он хочет получить, соответственно, по максимуму. Первое, с чем мы столкнулись - это PVN. Именно по поводу по поводу PVN и возник спор. Вопрос в том, включен ли уже налог в ставку арендной платы за землю или не включен - и кто тогда должен его платить. Мы считаем, что это обязанность землевладельцев, в нашем случае их несколько. Судимся мы с 2009 года, и уже есть решение Верховного суда в нашу пользу, но до сих пор суды продолжаются.

- О каком именно доме идет речь, если не секрет?

- Дом - в Иманте, на Юрмалас гатве , 95. Это девятиэтажка, 143 квартиры. В свое время мы приватизировали свои квартиры, затем образовали товарищество собственников жилья и переняли дом. После чего мы уже право напрямую решать вопрос об аренде земли. Мы просто решили отстаивать свои права, поскольку никому другому до нас дела нет — ни домоуправлению, ни правительству, никому… Кстати, одним из собственников земли в нашем случае оказался является Нормунд Шлитке... А в ходе разбирательств обнаружилось много странностей.

- Например?

- Верховный суд - как я уже говорил - встал на нашу сторону, но в открытом доступе этого решения Верховного суда найти невозможно. И это не единственный пример.

- То есть, к моменту, когда земельный вопрос и связанные с ним споры стали актуальны для многих людей, у вас уже был некоторый опыт, так?

- Да. Ведь что касается Шлитке — он юрист, и он очень умело манипулирует терминами и нормами законодательства. И если какой-то человек не в теме, то ему трудно давлению противостоять. Ведь Шлитке как бы не от себя говорит — он ссылается на нормы закона!.. Но если капнуть глубже, то с юридической точки зрения его слова часто — пустая болтовня. Потому что если действительно посмотреть нормы, на которые он ссылается — там, как правило, есть такие нюансы, которые можно толковать и так, и этак . К тому же сильно завышены цифры, которые людям настойчиво предлагают оплатить в письмах этого года.

- Господа, давайте подведем черту под этой частью нашего разговора. Что делать людям, которые уже получили эти «письма счастья» - в том числе и получили и третье, последнее предупреждение?..

Регина:

- Мы создали общественную организацию, надеюсь, что сможем сделать из нее дееспособную единицу. О своих планах особенно распространяться не будем, но, надеюсь, мы сумеем противопостоять произволу «земельные бароны» и сможем сплотить людей, организовав их на юридически грамотную защиту своих прав.

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