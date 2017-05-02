Пособие бывшим политрепрессированным в Риге увеличено до 100 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Размер единовременного пособия бывшим политрепрессированным и участникам движения национального сопротивления в Риге в дальнейшем составит 100 евро.

Такое решение сегодня приняла Рижская дума, рассмотрев поправки к правилам о праздничных пособиях бывшим политрепрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления.

Размер этого пособия не менялся с 2008 года. Поскольку его получатели становятся все старше и для них очень важна поддержка в любой форме, решено увеличить пособие с 75 евро до 100 евро.

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В прошлом году это пособие в Риге получили 3119 человек, а его общая сумма составила 234,525 тыс. евро. Предполагается, что в 2017 году его получат 3104 человека, для выплаты пособия запланировано 310,4 тыс. евро.


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