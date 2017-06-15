Не платишь налоги? Лечись полностью за свой счет

Введение новой системы финансирования здравоохранения больше всего ощутят неплательщики налогов, заявила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

С введением новой системы жители, которые платят социальные взносы, скорее всего, с 1 января разницы еще не почувствуют, отметила она. «Латвийское здравоохранение находится в таком глубоком кризисе, что невозможно сказать, что с завтрашнего дня все будет хорошо», - сказала Чакша.

Тем не менее, житель, который не платит налоги, ощутит изменения, так как соответственно не получит полную корзину услуг здравоохранения. Это означает, что большинство компенсируемых медикаментов, консультации врача и обследования для него станут полностью платными услугами, пояснила министр.

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По ее словам,

необходимо в течение следующего года показать налогоплательщикам выгоды новой системы.

В полную корзину услуг, которую получит налогоплательщик, войдут амбулаторные консультации, плановая медицинская помощь, радиологические и лабораторные исследования, реабилитация и уход на дому. В эту корзину включены также все компенсируемые медикаменты.

Полная корзина будет распространяться также на детей, пенсионеров, студентов очных отделений вузов и инвалидов.

Какую корзину получат безработные, еще не решено. Продолжаются также дискуссии о том, каким группам общества полагается государственная поддержка.

Как сообщалось, вчера партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения.

Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, партнеры по коалиции еще ждут расчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

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