Суд решил взыскать с бывших членов правления «Latvijas krаjbanka» 15 млн евро

Суд Видземского предместья Риги постановил солидарно взыскать 15 млн евро с семи бывших членов правления «Latvijas krаjbanka», без достаточного хозяйственного обоснования выдавших несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям. Об этом агентству ЛЕТА сообщил специалист по общественным отношениям Оскар Фирманис.

Администратор «Latvijas krаjbanka» - компания «KPMG Baltics» в 2015 году подала иск к бывшим членам правления банка о взыскании убытков, возникших у банка до начала процесса неплатежеспособности в 2015 году.

Подробности дела Фирманис не сообщил, так как оно рассматривалось на закрытых заседаниях суда.

Реклама

Как сообщили агентству ЛЕТА в суде, теперь дело с побочной жалобой передано в Рижский окружной суд. Приговор еще не обжалован.

В мае 2016 года английский Высший суд признал бывшего члена совета «Latvijas krаjbanka», фактического мажоритарного акционера банка Владимира Антонова виновным в причинении банку ущерба в размере 60,5 млн евро и 30,8 млн долларов.

Как сообщалось, в конце 2011 года в «Latvijas krаjbanka» была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал «Latvijas krаjbanka» неплатежеспособным.

Подозреваемыми в присвоении денег в крупном размере по уголовному процессу признаны бывший президент банка Ивар Приедитис, совладелец банка Антонов, бывшие члены правления Дзинтар Пелцебргс и Мартиньш Заланс. В 2011 году по этому процессу была задержана также бывший член правления банка Светлана Овчинникова.