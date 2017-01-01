Более 700 тыс. латвийцев живут в кредит; четверть опаздывает с платежами

Согласно данным, озвученным в рамках проекта судебной администрации «Юстиция для развития», кредитные обязательства имеют более 720 тысяч жителей Латвии. Четвертая часть из них — или около 150 тысяч человек — опаздывают с платежами более чем на 60 дней, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Такими шокирующими данными поделились представители Ассоциации заемщиков Латвии на встречи с представителями Международного валютного фонда, которая состоялась в Латвии в октябре. Из опубликованных данных стало известно, что 150 тысяч человек на 60 и более дней задерживают платежи по кредитам в банки, а еще 100 тысяч жителей на два и более месяца задерживают платежи по так называемым «быстрым кредитам». В случае с банками, свои обязательства вовремя выполняют только 74% заемщиков.

О состоянии банковской системы в стране, кстати, шел разговор на недавнем заседании Комиссии Сейма по общественным закупкам и ревизиям. На нее были приглашены представители Комиссии рынков капиталов и финансов и Ассоциации коммерческих банков Латвии. Председатель комиссии Андрис Берзиньш сказал об итогах заседания следующее:

«В целом ситуация по банковскому сектору нормальная. Кредиты более-менее нормально возвращаются. Внимание обращается на то, кому выдаются кредиты и оцениваются возможность их выплатить».

Финансовая отрасль продолжает получать жалобы со стороны потребителей. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 22 процента. Центром по защите прав потребителей за первую половину этого года было получено более 200 жалоб на банки и компании небанковского сектора. Рассказывает Санита Гертмане, руководитель управления по коммуникациям и информированию потребителей:

«За первое полугодие 2017 года Центр по защите прав потребителей получил в общей сложности 189 жалоб в отношении финансовых услуг, в свою очередь на компании небанковского сектора в общей сложности получены 32 жалобы. Из компаний так называемых «быстрых кредитов» наибольшее количество жалоб было подано

на наиболее крупных участников рынка — компанию 4Finance, в группу предприятий которой входят ONDO, Vivus, SMS-кредит».

Чаще всего клиенты жалуются на поведение коммерсантов в том случае, когда они не могут вернуть кредиты. По сути, все эти жалобы связаны с тем, что сами компании недостаточно качественно подходят к оценке потенциальных заемщиков. Об этом рассказал руководитель Ассоциации заемщиков Латвии Янис Аболиньш:

«Если человек берет кредит на сумму менее 400 евро, компании могут оценивать его платежеспособность лишь формально.

Бывает, человек берет по 400 евро сразу в нескольких компаниях на тысячу-две евро».

Иными словами, выдача быстрого кредита человеку без должной оценки его материального состояния на сумму свыше 400 евро является нарушением закона. Разумеется, винить в этом только кредиторов нельзя — часто люди пытаются перекредитовать свою ипотеку или другие обязательства «быстрыми займами», не осознавая, что еще более усложняют свое положение. Порядка 20% таких клиентов рано или поздно оказываются перед необходимостью банкротства.