Официальное заявление bezvests.lv: против нас развернули очерняющую кампанию

Приводим заявление добровольцов:

"Добровольческая поисковая организация BEZVESTS.LV за 8 лет своей работы со дня основания в 2009 году провела более 700 поисковых мероприятий, в ходе которых было найдено почти 90 пропавших без вести - как в Латвии, так и за границей (в ходе физических поисков и дистанционных). На сегодня к нам присоединилось уже 150 добровольцев - живущих как в Латвии, так и за границей. Это люди самых разных профессий, национальностей и религиозных взглядов, которых объединяет одно - открытое, доброе сердце и готовность бескорыстно помогать людям, обратившимся за помощью. Даже те, кто не ездит на поиски, но активно нас читает и делится постами, тоже наши единомышленники. И таких людей десятки тысяч.

Все наши поисковые действия и контакты с родственниками согласованы с сотрудниками уголовного розыска Главного управления Криминальной полиции 1 отдела управления уголовных расследований.

Поисковые мероприятия тщательно разрабатываются и планируются. У BEZVESTS.LV имеется договор о сотрудничестве с Госполицией, который оговаривает права и обязанности добровольческой организации в правовом поле Латвийской республики.

Чтобы информация о поисках пропавших была более доступной, все отчёты о нашей проделанной работе, мы регулярно публикуем как на нашем сайте общественной организации www.bezvests.lv, так и на нашем профиле в Facebook. Это позволяет привлекать новых волонтеров и более успешно искать пропавших людей.

Так, у всех на слуху результаты трех наших последних успешных поисковых мероприятий - в ноябре (19 и 25 ноября этого года) в Латгалии, на озере Рушонас, где волонтеры Bezvests.lv с помощью специальной аппаратуры для подводных поисков в течение двух дней обследовали озеро и подняли с трехметровой глубины тело утонувшего рыбака; в Кадаге, на озере Дуньэзерс, где 2 декабря усилиями добровольцев также был обнаружен под водой утонувший рыбак, после чего водолазами BEZVESTS.LV он был поднят из воды и передан полиции.

Последний случай был в Риге, в Пардаугаве - поисковые мероприятия BEZVESTS.LV 20 и 23 декабря 2017 года также привели к результату: в Риге, в Даугаве, в окрестностях дамбы AB, с помощью высокочувствительной аппаратуры - акустической камеры и сонара - добровольцами было найдено тело молодого человека, утонувшего 16 декабря. Спасатели подняли его из воды и передали полиции.

Пока наши добровольцы искали пропавших людей, мы заметили, что за их спиной некие лица с непонятной целью развернули очерняющую кампанию в интернете, обливали волонтеров BEZVESTS.LV грязью, писали под постами о найденных людях оскорбительные комментарии, пытаясь сорвать наши поиски на AB дамбе.

Есть подозрения, что, возможно, какие-то криминальные группировки очень не заинтересованы в том, чтобы так быстро находили без вести пропавших людей.

Поэтому просим Вас, наших добровольцев и читателей нам помочь: все негативные, очерняющие BEZVESTS.LV комментарии в публичном пространстве сканировать и присылать на наш адрес электронной почты: info@bezvests.lv. Все это затем будет предано в полицию, где уже разберутся, кто занимается очернением добровольческой организации и в чьих интересах ведется эта кампания".