«Почему так быстро дорожают лекарства?» Поясняют ответственные службы

«Что такое произошло в стране, что лекарства так быстро и так легко подорожали в короткий период времени? Аптеки получили счет за электричество?» - с такой записью и приложенными фотографиями в Twitter поделился Андрей Мамонтов.

В разделе комментариев можно найти несколько записей, в которых пользователи социальных сетей делятся своими мнениями о сложившейся ситуации. К примеру, пользователь @nenormamma рассказала о немецком интернет-портале, где подобные лекарства можно купить по куда более низкой цене.

Kas tāds Valstī noticis, ka zāles var tik ātri un viegli sadardzināties īsā laika posmā? Aptiekas saņēma elektribas rēķinu? @veselibasmin pic.twitter.com/fqLOh5Ed5X— Andrejs Mamontovs (@mamontovs) February 16, 2018

Портал TVNET связался с заместителем коммерческого директора по вопросам маркетинга «Latvijas aptieka» Зитой Екабсоне и получил такое пояснения: «Говоря о приложенной фотографии, мы связались с представителями производителя. Получили подтверждение, что как минимум год цена вышеупомянутого медикамента не менялась».

Кроме того, Екабсоне указала, что допустимая цена, указанная Государственным агентством лекарств, составляет 9,23 евро. «Принимая во внимание то, что автор публикации не присоединил копию чека, сложно сказать, когда, где и действительно ли за эти цены медикамент был куплен», - сказала представительница аптеки.

По ее мнению, возможно, работник ошибся во время маркировки товара: «Но, как я уже говорила, не видя чека, подтверждающего цену, время и место, более подробные комментарии дать трудно. Будем благодарны, если источник информации сможет показать чек, чтобы предоставить более детальную информацию».

В сотрудничестве со специалистами отдела надзора и контроля за лекарствами Инспекции здравоохранения ответ о конкретной ситуации порталу TVNET предоставила специалист по общественным отношениям главы бюро Инспекции здравоохранения Лига Ерощева. По ее словам, в Латвии стоимость лекарства образуется согласно правилу Кабинета министров номер 803.

«Согласно правилам, аптека создает розничную цену лекарств в зависимости от закупочной цены у оптового торговца или производителя. В свою очередь производитель декларирует реализационную цену в Латвии, с которой дальше подсчитывается цена у оптовиков», - отметила представитель Инспекции здравоохранения. По данным Госагентства лекарств, в Латвии производитель не менял цену с 2014 года и максимальная розничная цена в аптеках с НДС составляет 9,23 евро.

В свою очередь сравнивать купленные в Латвии лекарства с купленными в Германии нельзя, так как это не идентичные медикаменты (как минимум, по маркировке и предусмотренному использованию).

Госагентство лекарств порталу TVNET пояснило, что стоимость лекарств образуют несколько элементов: задекларированная производителем цена, наценка оптовиков, наценка аптеки и НДС в размере 12%.

«Большую часть от конечной цены образует задекларированная производителем цена, остальные наценки - меньшая часть. Таким образом, если производитель повышает цену, повышается и окончательная цена. Наценки и ставки НДС не меняются уже несколько лет», - проинформировала руководитель отдела по общественным отношениям Госагентства лекарств Эгита Диуре.