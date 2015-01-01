ОЭСР: Латвия должна существенно повысить размер минимальной пенсии

Латвии необходимо существенно увеличить размер минимальных пенсий, чтобы уменьшить бедность среди пожилых людей и сгладить неравенство, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая провела оценку латвийской пенсионной системы.

Как указывает ОЭСР, у государства имеются значительные возможности увеличить базовые пенсии с текущего уровня, который составляет 8% от средней зарплаты в стране, до среднего уровня ОЭСР в размере около 20%.

Организация предлагает правительству Латвии уменьшить 15-летний период взносов, который необходим для получения минимальной пенсии,

а также ввести пенсии по случаю потери кормильца для супругов. В настоящее время предусматривается, что к 2025 году этот срок в Латвии будет увеличен до 20 лет.

Кроме того, ОЭСР отмечает, что Латвии нужно постепенно увеличивать взносы работников микропредприятий и выравнивать пенсионные взносы самозанятых с взносами, которые вносятся наемными работниками.

Также необходимо вновь включить пенсии по выслуге лет в основную пенсионную систему, потому что почти 40% получателей таких пенсий - младше 50 лет

и большинство из них работают. ОЭСР считает, что для такого исключения нет достаточных оснований.

Проанализировав пенсионную систему Латвии, ОЭСР констатировала, что относительный уровень бедности пожилых людей высок, особенно среди людей старше 75 лет и женщин. Базовый уровень пенсий очень низкий и в номинальном выражении не увеличивался уже более десяти лет.

Например, показатель бедности среди работающего населения и детей даже несколько выше среднего показателя по ОЭСР, в то время как население старшего возраста почти полностью зависит от государственных пособий, в результате чего риск бедности населения старше 65 лет в Латвии вдвое выше, чем в странах ОЭСР. При этом социальную уязвимость пожилых людей увеличивают низкие государственные расходы на здравоохранение и другие социальные пособия.

ОЭСР указывает, что у Латвии один из самых низких показателей общих расходов среди стран организации - в 2015 году они составляли 37% от ВВП, тогда как средний показатель в ОЭСР составляет 44% от ВВП.

Сравнительно низкие расходы в общественном секторе связаны с низким уровнем социальных расходов, в частности, на здравоохранение. ОЭСР отмечает, что

государственные расходы в Латвии очень низки во всех социальных областях, за исключением расходов на пенсии и больничные.

Министр благосостояния Янис Рейрс заявил, что проведенный ОЭСР анализ пенсионной системы Латвии будет очень полезен для ее дальнейшего развития и совершенствования.

По мнению министра, оценка организацией пенсионной системы Латвии - достаточно хорошая, так как ОЭСР пришла к выводу, что ее финансовая стабильность и устойчивость в будущем обеспечены.

По словам министра, проблема большого удельного веса маленьких пенсий хорошо известна, и цель заключается в том, чтобы максимально улучшить ситуацию.

Оценку пенсионной системы Латвии ОЭСР проводила с апреля прошлого года до января этого года.