Приближается весна: проснулись ли уже клещи после зимней спячки?

В этом году клещи периодически проявляли активность и в зимний период. Стоит немного подняться температуре, и их можно встретить все чаще, а это значит, что надо своевременно подумать о профилактике клещевого энцефалита, чтобы избежать заражения опасной болезнью.

«Зиму клещи проводят в лесном почвенном покрове и начинают активнее пробуждаться, когда температура воздуха достигает границы примерно +7 градусов.

Обычно это происходит в конце марта или начале апреля, но в более солнечных местах они могут стать активными и раньше – при более низкой температуре. Чаще всего клещи находятся в зоне от уровня земли до высоты примерно 1,20 м. На этой высоте они могут добраться и до разных диких животных, и до человека», – говорит старший энтомолог Латвийского Музея природы Янис Дрейманис.

Как отмечает энтомолог Янис Дрейманис,

в Латвии в последние годы примерно 5% всех клещей инфицированы клещевым энцефалитом,

что является довольно большим количеством для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и защитить себя, пройдя вакцинацию.

Специфических лекарств, которые остановили бы и вылечили клещевой энцефалит, нет, поэтому большое значение придается вакцинации. Когда присасывается клещ, инфицирование происходит уже за несколько минут, и у части людей, заболевших клещевым энцефалитом, инфекция может вызвать тяжелые последствия – снижение способности к концентрации, паралич, инвалидность и т.д. Легко перенесенное заболевание также может сказаться на мышечной деятельности и работе центральной нервной системы.

«У клещевого энцефалита могут быть тяжелые формы. Самым эффективным средством профилактики, чтобы защитить себя от инфицирования, несомненно, является вакцинация. Самое подходящее время для нее именно сейчас – ранней весной, когда активность клещей еще не столь высока. Однако следует добавить, что существует ошибочное представление, будто летом вакцинироваться опасно, потому что это каким-то образом может обострить течение болезни. Вакцина не теряет свой эффективности, однако приглашаем своевременно позаботиться о своем здоровье и здоровье близких», – отмечает профессор-инфекционист Людмила Виксна.

Из-за переменчивой температуры воздуха и довольно теплого в этом году января часть клещей периодически могла пробуждаться уже в зимний период, это значит, что количество клещей, возможно, сократилось.

Когда более теплая температура чередуется с холодной погодой, часть клещей может вымерзать. Однако активность клещей может быть непрогнозируемой, и за более спокойным сезоном может последовать год повышенной активности клещей.