Рижане жалуются: почему чайки кричат по ночам?

«Так всю ночь кричат, что с открытыми окнами невозможно спать!» Эти жалобы рижан адресованы отнюдь не бродячим ночным компаниям, а птицам. Точнее – чайкам. Почему чайки не летят к морю и всю ночь кричат во дворах – этим вопросом горожане задаются из года в год.

Серебристые чайки (именно так называется подвид, обитающий в наших микрорайонах), уютно вьющие гнезда на крышах многоэтажек и сидящие у мусорных баков, стали настоящим бедствием для города. Кстати, в некоторых европейских городах даже введен штраф за кормление этих птиц. Борется ли Рига с морскими «иммигрантами»?

Серебристые чайки (не бакланы, и не альбатросы как их принято называть в народе) первый раз были зафиксированы в Риге в начале 1980 годов. И с тех пор плотно здесь обосновались. И почему бы им здесь не жить? Питания вдоволь: мусорные баки почти всегда открыты, в случаях нехватки продовольствия – можно слетать на полигон «Гетлини». Это тебе не за килькой в Рижском заливе охотиться! К тому же есть где гнездиться – плоские крыши многоэтажек для этого прекрасно подходят. В апреле-мае чайка откладывает по три яйца, а уже к Лиго молодые птенцы, прекрасно бегающие, но еще не летающие, разгуливают по дворам и дорогам, доставляя проблемы автолюбителям и жильцам домов, потому что бдительные родители готовы «атаковать» (хотя на самом деле они только пугают криком) всех, кто приблизится к их чадам.

1000 пар птиц нашли приют в Риге

Сейчас молодняк уже прекрасно летает и отвоевывает место в иерархии стаи, отвоевывает у конкурентов по виду и ворон лакомые куски пищи, реагирует на погодные колебания. Отсюда и ночные крики. К тому же светает рано – птицы тоже просыпаются рано.

По словам орнитолога Дмитрия Бойко, сейчас в Риге проживает около 1000 пар, но популяция чаек может еще увеличиться, потому что им в городе комфортно. Изначально они жили в близлежащих к морю районах – Болдерае, Вецмилгрависе. Теперь чайки двинулись вглубь города и даже страны. Тем более, что в городе еще очень много свободных плоских крыш. К тому же чайки обитают в городе круглогодично.

Чайки vs. Вороны

В обычной жизни серебристые чайки гнездятся на небольших островках, вдоль озер и рек. И хуже выживают. Здесь основная угроза для выживания – люди и машины. Иногда вороны. Чайки и вороны дерутся за куски пищи, оставленные у подъездов котам, устраивают перепалки в воздухе и мешают друг другу ковыряться в мусорных контейнерах. Обе птицы могут с успехом поедать кладки и птенцов друг друга.

Но это не мешает птицам успешно размножаться и сосуществовать друг с другом. К тому же ворона, у которой где-то рядом выгуливаются птенцы, ведет себя агрессивнее чайки и может реально клюнуть человека, проходящего мимо.

Куда пропали голуби

Не гнушаются вороны нападать и на других пернатых. Их жертвами становятся воробьи и голуби. Кстати, для голубей вообще в Риге не лучшее время. Чердаки забиты, многие дома утеплены – зимовать негде. Тут еще и ястребы стали по городу летать. И также предпочитают голубятинку, а не другую добычу.

Другие чайки

Иногда в Риге можно встретить чаек других видов – озерных, крачек. Настоящие альбатросы живут в северной части Тихого океана. Озерные чайки (с черными головами) прилетают в Ригу ненадолго. Они держатся стаями по нескольку десятков птиц. Быстро выводят птенцов, и уже к июлю покидают город. Крачки вообще встречаются крайне редко. И ведут себя так же, как и озерные чайки.

Что делать?

Пока что у города нет решения, как бороться с ночными крикунами. Как утверждает начальник управления окружающей среды Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Аскольд Клявиньш, птицы живут своей жизнью, кроме крика никак горожанам не мешают, поэтому уничтожать их никто не планирует. То же самое касается и ворон. Поможет только одно средство: специально не подкармливать птиц и аккуратно выкидывать мусор, желательно плотно закрывая контейнеры.

Важно знать: чайки и вороны – не охотничий вид. Нельзя их отстреливать и разрушать их гнезда.