Во второй половине недели возможны заморозки

Начавшаяся неделя в Латвии, вероятно, пройдет без осадков, жару сменит прохладная погода, но в конце недели снова потеплеет, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

Ожидается, что вторник и среда станут самыми жаркими днями с начала года - столбик термометра поднимется до +26..+30 градусов, прохладнее будет на побережье.

В четверг усилится северо-восточный ветер, и температура не превысит +17..+22 градуса, в пятницу станет еще холоднее, а в воскресенье температура снова может подняться до +25 градусов. В конце недели вырастет вероятность дождя.

В первые две ночи июня на траве прогнозируются заморозки.

Есть вероятность, что через неделю в Латвию снова придут арктические воздушные массы, и циклон может принести небольшой дождь.