БЗС передало информацию комиссии по изучению документов КГБ

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) сегодня официально передало уполномоченным специалистам комиссии по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР полученную в результате изучения информацию, сообщили агентству ЛЕТА в БЗС.

БЗС оценивает сотрудничество с комиссией в последнее полугодие как конструктивное.

Как сообщалось, сегодня комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР подала в Кабинет министров заключительный доклад об обнародовании этих документов, сообщил агентству ЛЕТА руководитель комиссии Карлис Кангерис.

Заключительный доклад готов, но ему на несколько недель может быть присвоен статус ограниченного доступа, отметил он. Комиссия составила график публикации документов КГБ на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.

Комиссия считает, что публикацию документов КГБ можно начать в июле этого года. 13 июня в Юрмале состоится конференция, посвященная работе комиссии.

Комиссия рекомендует опубликовать около 15 тыс. имеющихся в архиве кадровых номенклатурных дел и в цифровом формате - картотеку агентов КГБ, в которой 4300 имен, переписку внештатных сотрудников в оригинале, составленном КГБ.