Ринкевич: Латвия на саммите президентов США и стран Балтии достигла, чего хотела

Латвия на саммите президентов США и стран Балтии достигла, чего хотела, заявил агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он пояснил, что страны Балтии получили повторное и четкое обязательство США работать вместе с ними по укреплению безопасности. В совместной декларации президентов выражена решимость продолжать военное присутствие США в регионе по принципу ротации, сказал министр.

«Того, что мы поставили как главную задачу - безопасность и экономическое сотрудничество - мы достигли. Также визит имеет символическое значение в год столетия государств», - сказал Ринкевич.

С его точки зрения, президент США Дональд Трамп подтвердил президентам стран Балтии три существенные вещи - что США не бросали страны Балтии и не бросят их, что США высоко ценят вклад стран Балтии в НАТО и укрепление обороноспособности. Также прозвучал призыв теснее работать в этом направлении с другими европейскими союзниками.

«Третий важный момент в том, что переговоры в Белом доме были очень живыми. Президент США глубоко интересовался мнениями балтийских лидеров по разным вопросам, от медицины и налогов и заканчивая ситуацией на Украине и отношениями с Россией. Дискуссия была очень широкой», - считает Ринкевич.

Он также высоко оценил прозвучавшее на пресс-конференции высказывание Трампа о том, что инвестировать в странах Балтии безопасно.