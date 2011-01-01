Домбровский: главная причина стагнации в Латвии - неучастие «Согласия» в правительстве

Главная причина стагнации в Латвии - неучастие «Согласия» в правительстве, в результате у власти долгое время находится триумвират определенных политических сил, считает руководитель исследовательского центра «Certus», бывший министр экономики Вячеслав Домбровский, который может стать кандидатом в премьер-министры от «Согласия».

Домбровский подтвердил агентству ЛЕТА, что стартует на выборах в 13-й Сейм, но не назвал избирательного округа и номера по списку.

Кандидатуру Домбровского на пост премьера предложили лидеры «Согласия» - Нил Ушаков и Янис Урбанович.

По мнению Домбровского, в правительстве уже долгое время царит триумвират политических сил - одна проевропейская партия, одна консервативная и региональная и одна радикально-национальная. Какова бы не была предвыборная риторика, после выборов «Согласие» исключается, и возможна только одна коалиция.

По данным архива агентства ЛЕТА, в апреле 2015 года Домбровский, который был депутатом 12-го Сейма, заявил о своем уходе из политики. На выборах он стартовал по спику «Единства», но членом этой партии не был. Домбровский в Сейм не прошел, но получил мандат вместо министра Яниса Рейрса.

В политику Домбровскис пришел в 2011 году как один из лидеров Партии реформ Затлерса.