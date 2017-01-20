Убивший свою девушку Оскар Писториус решил изменить внешность

По сообщению родных, паралимпиец Оскар Писториус, признанный виновным в убийстве своей девушки, надеется досрочно выйти из тюрьмы за хорошее поведение.
По сообщению СМИ, спортсмен вовсю готовится к возвращению к нормальной жизни.
Писториуса приговорили к 6 годам тюремного заключения, но прокуроры по сей день настаивают на в два раза большем сроке.
Родственники паралимпийца надеются, что Писториус сможет выйти из тюрьмы досрочно.
Некоторое время ходили слухи, что Писториус пытается изменить внешность, чтобы после освобождения ему было проще вернуться к нормальной жизни. На фотографии, опубликованной дядей Писториуса, видно, что спортсмен отрастил бороду и стал носить очки.
На фотографии Писториус - справа в нижнем ряду.
Еще по этой теме