Убивший свою девушку Оскар Писториус решил изменить внешность

По сообщению родных, паралимпиец Оскар Писториус, признанный виновным в убийстве своей девушки, надеется досрочно выйти из тюрьмы за хорошее поведение.

По сообщению СМИ, спортсмен вовсю готовится к возвращению к нормальной жизни.

Писториуса приговорили к 6 годам тюремного заключения, но прокуроры по сей день настаивают на в два раза большем сроке.

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Родственники паралимпийца надеются, что Писториус сможет выйти из тюрьмы досрочно.

Некоторое время ходили слухи, что Писториус пытается изменить внешность, чтобы после освобождения ему было проще вернуться к нормальной жизни. На фотографии, опубликованной дядей Писториуса, видно, что спортсмен отрастил бороду и стал носить очки.

На фотографии Писториус - справа в нижнем ряду.

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