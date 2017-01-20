Убивший свою девушку Оскар Писториус решил изменить внешность

Оскар Писториус
 

Оскар Писториус. Фото: REUTERS/Scanpix

По сообщению родных, паралимпиец Оскар Писториус, признанный виновным в убийстве своей девушки, надеется досрочно выйти из тюрьмы за хорошее поведение.

По сообщению СМИ, спортсмен вовсю готовится к возвращению к нормальной жизни.

Писториуса приговорили к 6 годам тюремного заключения, но прокуроры по сей день настаивают на в два раза большем сроке.

Реклама

Родственники паралимпийца надеются, что Писториус сможет выйти из тюрьмы досрочно.

Некоторое время ходили слухи, что Писториус пытается изменить внешность, чтобы после освобождения ему было проще вернуться к нормальной жизни. На фотографии, опубликованной дядей Писториуса, видно, что спортсмен отрастил бороду и стал носить очки.

На фотографии Писториус - справа в нижнем ряду.

Facebook

Еще по этой теме
Паралимпийца Писториуса посадили на шесть лет за убийство невесты

Паралимпийца Писториуса посадили на шесть лет за убийство невесты

Писториус обвинил тюремных медсестер в попытке убийства

Писториус обвинил тюремных медсестер в попытке убийства

Писториуса отпустили из тюрьмы на похороны бабушки

Писториуса отпустили из тюрьмы на похороны бабушки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо Hi-Tech

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов Showbiz

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом Showbiz

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом

Спорт

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 