Фуркад одержал досрочную победу над Шипулиным в борьбе за Хрустальный глобус

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Француз Мартен Фуркад досрочно первенствовал в общем зачете Кубка мира по биатлону, гарантировав себе большой Хрустальный глобус уже в шестой раз подряд.l

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За шесть гонок до конца сезона Фуркад стал недосягаем для своего преследователя - россиянина Антона Шипулина.

В пятницу Фуркад выиграл бронзу в спринтерской гонке на этапе в южнокорейском Пхенчхане и набрал 1068 очков.

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Как передает ТАСС, Шипулин с 708 баллами может догнать лидера по количеству очков, но не сможет опередить Мартена по числу побед. На счету француза 11 первых мест, у Шипулина - только одно.

Шестая победа в общем зачете Кубка мира позволила Фуркаду повторить рекорд по числу побед знаменитого норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который является его кумиром.

«Помню, как добыл первый Хрустальный глобус в Ханты-Мансийске. Это было безумно трудно, и я не верил, что смогу побороться за него снова. Шестой глобус тоже очень много значит, ведь я достиг уровня своего идола - Бьорндалена», - цитирует Фуркада пресс-служба Международного союза биатлонистов.

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