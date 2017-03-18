Во время матча умер известный хоккеист и спортивный комментатор

Бывший хоккеист московского ЦСКА, заслуженный тренер России, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев скончался в Туле в субботу, 18 марта. Об этом сообщает сайт телеканала.
Гимаев почувствовал себя плохо во время хоккейного матча ветеранов, в котором принимал участие, врачам не удалось его спасти. Ему было 62 года.
В бытность игроком Гимаев выступал за куйбышевкий СКА, московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. С армейцами Гимаев выигрывал чемпионат и кубок СССР, а также Кубок европейских чемпионов. Он работал комментатором на каналах «Россия 2» и «Матч ТВ».
Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев скончался во время матча ветерановhttps://t.co/N6Vg7e7o8u pic.twitter.com/TDq3GO98vR— Р-Спорт (@rsportru) 18 March 2017