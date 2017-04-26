Шарапова победила в первом матче после дисквалификации

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова победила итальянку Роберту Винчи в первом официальном матче после окончания срока действия своей дисквалификации. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в рамках первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (Германия). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты.

Шарапова в следующем раунде сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

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25 апреля 34-летняя Винчи раскритиковала выдачу wild card (специального приглашения) россиянке на этот турнир, а также на соревнования в Риме. Также против выдачи wild card Шараповой выступали польская теннисистка Агнешка Радваньска и британец Энди Маррей.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.


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