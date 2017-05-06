Быстрее, выше, сильнее - каждому спортсмену хочется быть самым лучшим. Когда не помогают тренировки и здоровое питание, в ход идет запрещенное оружие - допинг. У всех на слуху история с теннисисткой Марией Шараповой, которая погорела на мельдонии, но сумела вернуться в спорт. Она не первая и не последняя. Предлагаем обзор самых громких допинговых скандалов в истории спорта.

Термин «допинг» первоначально был названием напитка, который применяли во время своих религиозных обрядов некоторые южноафриканские племена. А о применении допингов в спорте стало известно впервые в начале прошлого века.

Тогда стимуляторы давали не людям, а лошадям, участвовавшим в скачках.

В 1903 году были впервые пойманы с поличным наездники, делавшие своим скакунам незаконные уколы возбуждающих средств. Первым из уличенных стал Фрэнк Старр: он давал коню средство, на короткое время резко повышавшее резвость его бега. В итоге Старр был пожизненно отстранен от скачек.

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Что же касается спортсменов, то

впервые проблема допингов привлекла к себе всеобщее внимание после серии трагических происшествий с велосипедистами.

Так, на Олимпиаде в Риме в 1960-м, во время 100-километровых гонок потеряли сознание два спортсмена – датчане Кнуд Йенсен и Юрген Йоргансен. В итоге Йенсен скончался. А во время 54-й шоссейной гонки «Тур де Франс» погиб англичанин Томас Симпсон.

Причину смерти этих спортсменов попытались скрыть. Но некоторое время спустя стало известно, что все они для повышения своих скоростных качеств приняли большие дозы возбуждающих средств.