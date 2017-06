Гордость Латвии Елена Остапенко рассказала о своей победе

That moment when you realized that you won Roland Garros 2017 ❤️🎾🇫🇷 @adidastennis @wilsontennis @rolandgarros @wta #so#happy#emotions#rolandgarros2017#winner#latviangirl#teamadidas#teamwilson#wta#dreamcametrue#lovethisplace#amazingcrowd#tennis#paris#france#2017

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jun 12, 2017 at 6:40am PDT