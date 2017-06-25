ФИФА: все допинг-пробы россиян на ЧМ-2014 дали отрицательный результат

Анти-допинговая лаборатория
 

Анти-допинговая лаборатория. Фото: REUTERS/Scanpix

Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля.

И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат", - сказали в пресс-службе ФИФА.

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«Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне.

Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года», - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Daily Mail написало, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку газета опубликовала поздно вечером в субботу.

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