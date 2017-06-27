КНДР не будет выступать в Пхенчхане единой командой с Южной Кореей

 

Фото: AP/Scanpix

КНДР отказалась от предложения южнокорейского президента Мун Чжэ Ина создать совместную команду для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, из-за нехватки времени на переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на открытии чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу, выступил с предложением создать единую олимпийскую команду в сотрудничестве с КНДР для участия в зимних Олимпийских играх. Также ранее он заявлял, что участие сборной КНДР на Играх 2018 года поспособствует укреплению мира на Корейском полуострове.

На чемпионате мира по настольному теннису в 1991 году КНДР и Южная Корея выступили объединенной сборной, обращает внимание ТАСС.

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«Тогда это заняло у нас 22 раунда переговоров, чтобы прийти к соглашению по созданию команды по настольному теннису. На это ушло пять месяцев, но такова реальность, с которой мы сталкиваемся», - приводит слова члена Международного олимпийского комитета из КНДР Чан Уна ВВС.

Отмечается, что представители южнокорейской стороны «готовы к открытому диалогу об объединении команды». Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он выступил с инициативой создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.


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