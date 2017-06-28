Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида завоевала на чемпионате мира бронзу

Inese Tarvida
 

Inese Tarvida. Фото: Laszlo Sulyok / taekwondodata.com

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида в среду потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира, который проходит в южнокорейском городе Муджу, и стала бронзовым призером мирового первенства.

В своей весовой категории до 53 килограммов 18-летняя Тарвида в борьбе за выход в финал с результатом 5:11 уступила россиянке Татьяне Кудашевой - чемпионке

Европы среди юниоров и взрослых.

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В настоящее время Тарвида занимает в мировом рейтинге 10-е место, а Кудашева - 3-е. Бронзовая медаль Тарвиды - высшее достижение в истории таэквондо в Латвии.

В четверг участие в чемпионате мира начнет и 17-летняя сестра Инесе Тарвиды Йоланта.


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