Шарапова обошла Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: REUTERS/Scanpix

Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема Мария Шарапова обошла нападающего сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте журнала, Мария заняла десятое место, а Криштиану стал 11-м.

«Когда Шарапова появляется на публике не в спортивной одежде, она выбирает простые, но стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке она предпочитает смелые предметы гардероба, которые подчеркивают ее впечатляющий рост», - цитирует вердикт заокеанского издания телеканал Russia Today.

Реклама

Первое место в рейтинге занял самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации прошедшего сезона Рассел Уэстбрук.

На второй строчке оказался игрок в американский футбол Виктор Круз, а третьей стала теннисистка Серена Уильямс.

В первую десятку также попали теннисист Роджер Федерер, хоккеист Хенрик Лундквист, автогонщик Льюис Хэмилтон и баскетболисты Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Андре Игудала.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Лепс уговаривает 45-летнюю супругу родить ему четвертого ребенка Showbiz

Лепс уговаривает 45-летнюю супругу родить ему четвертого ребенка

Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Канделаки Showbiz

Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Канделаки

Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов Hi-Tech

Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов

В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера Wo&Men

В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

Миллионы пользователей не смогут обновить Windows 10 Hi-Tech

Миллионы пользователей не смогут обновить Windows 10

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 