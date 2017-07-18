Шарапова обошла Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира

Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема Мария Шарапова обошла нападающего сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте журнала, Мария заняла десятое место, а Криштиану стал 11-м.

«Когда Шарапова появляется на публике не в спортивной одежде, она выбирает простые, но стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке она предпочитает смелые предметы гардероба, которые подчеркивают ее впечатляющий рост», - цитирует вердикт заокеанского издания телеканал Russia Today.

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Первое место в рейтинге занял самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации прошедшего сезона Рассел Уэстбрук.

Russel Westbrook na capa da Sports Illustrated pic.twitter.com/GFmQzcJGDn— FutPapers (@futpapers) 17 июля 2017 г.

На второй строчке оказался игрок в американский футбол Виктор Круз, а третьей стала теннисистка Серена Уильямс.

В первую десятку также попали теннисист Роджер Федерер, хоккеист Хенрик Лундквист, автогонщик Льюис Хэмилтон и баскетболисты Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Андре Игудала.