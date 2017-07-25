Мэр французского города прилюдно съел крысу, проиграв футбольное пари

 

Фото: Reuters/Scanpix

Мэр французской коммуны Мон-де-Марсан Шарль Дайо выполнил обещание, опрометчиво данное в феврале нынешнего года после разгромной победы столичного ПСЖ над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Будучи абсолютно уверенным в итоговом успехе парижан, он пообещал съесть крысу в том случае, если каталонцам все же удастся отыграться.

Ответная встреча, прошедшая 8 марта на «Камп Ноу», завершилась победой «Барселоны» со счетом 6:1 и стала величайшим камбеком в истории еврокубка.

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Четыре месяца спустя

мэр собрался с духом и публично выполнил обещание в одном из местных заведений при большом скоплении зрителей.

Поедая приготовленную ему поваром крысу, он заправил футболку ПСЖ за воротник рубашки, использовав ее в качестве салфетки, передает Eurosport.


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