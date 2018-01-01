Старков: У сборной Швейцарии нет ни одного слабого места

У сборной Швейцарии нет ни одного слабого места, однако и с такой командой можно играть, поэтому футболисты сборной Латвии пытались идти до конца, хотя во втором тайме ничего сделать уже не смогли, рассказал после пережитого в воскресенье в Риге поражения на квалификацию на Кубок мира 2018 года главный тренер нашей сборной Александр Старков.

Латвийские футболисты в воскресенье на стадионе Skonto в подгруппе В проиграли Швейцарии со счетом 0:3 (0:1), продолжив рекордно длинную серию неудач. Гости уже на 9-й минуте вышли вперед.

«Первый гол не был очень логичным и, конечно, он выбил из равновесия, поскольку в игре против такого противника цель — по возможности долго не пропустить. Скажу, что наши футболисты играли настолько хорошо, насколько позволял соперник, который очень сильный, четвертое место в рейтинге. У Швейцарии нет ни одного слабого места, однако, конечно, и против нее можно играть», - сказал после матча Старков.

«Можете нас бить, но я сказал футболистам, что надо мужественного переживать сложности после игры».

У тренера не было претензий к кому-либо из игроков. «Не скажу, что кому-то можно предъявить претензии. У нас много молодых футболистов, надо встречаться с сильными европейскими командами, поэтому выиграть сложно. Да, есть проблемы ментального плана, но над этим надо работать. У [Дависа] Индранса, [Эдгара] Ваданьяна большое будущее, но им нужны такие игры, к сожалению с неудачами. Однако даже при такое игре во втором тайме игроки старались идти до конца», - отметил Старков.

Опытный специалист в качестве позитивного аспекта отметил увеличение конкуренции в команде.

«В составе у нас повышается конкуренция — [Евгений] Казачок, Индранс, Варданьян. Это хороший знак. Я верю этим футболистам и я уверен, что в будущем они и в матчах против Швейцарии будут иметь успех, только надо продолжать работать и в клубах повышать свое индивидуальное мастерство», - пояснил Старков.

В этой игре против сборной Латвии спустя год вернулся и защитник Каспар Дубра, который ранее долго не играл из-за травмы колена. Он на поле провел всю игру.

«Дубра выглядел убедительно и я удовлетворен его возвращением», - отметил тренер.

Швейцария — лидер группы и против нее играть было сложнее, нежели в июне против чемпиона Европы Португалии, которая в подгруппе В находится на второй позиции.

«Сравнивая Швейцарию и Португалию, нам на этот раз было намного сложнее, нежели в июне. Прекрасная команда, сильное нападение. Если у Португалии ставка на Криштиану Роналду, то здесь, когда у нас во втором тайме больше не было много сил, мы абсолютно ничего не могли сделать с противником», - признал Старков.

Следующую игру сборная Латвии проведет через месяц, когда будет гостить на Фарерских островах.

«Могу пообещать болельщикам, что мы сделаем все, чтобы у игры был желаемый результат. Это могу обещать», - добавил Старков.

В подгруппе В в воскресенье Фарерские острова дома со счетом 1:0 (1:0) обыграли Андору, а Португалия в гостях обошла Венгрию 1:0 (0:0).

Лидер группы с 24 пунктами в 8 матчах Швейцария, за которой с 21 пунктом следует Португалия. 10 пунктов у Венгрии, 8 — у Фарерских островов, 4 — у Андоры, замыкает турнирную таблицу с 3 пунктами Латвия.

Финал кубка мира 2018 года пройдет в России.