«Реал» заподозрил испанских судей в заговоре

В мадридском «Реале» считают, что испанские футбольные арбитры и руководители клубов-соперников устроили заговор против сливочных. Об этом сообщает Marca.

В «Реале» крайне недовольны судейством в последних матчах с участием команды. С начала сезона уже три игрока «королевского» клуба получали красные карточки: Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Марселу. В ворота мадридцев назначено по меньшей мере пять сомнительных пенальти, уверены в руководстве.

Рамос раскритиковал работу арбитров во встречах с участием своей команды. «Я не удивлен тем, что судьи не назначают пенальти в ворота соперников в наших матчах, зато регулярно дают их «Барселоне»», — отметил защитник.

По версии мадридцев, причина происходящего в том, что президент «Реала» Флорентино Перес является противником действующей власти Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Поэтому RFEF назначает на матчи «Реала» неопытных арбитров, которые регулярно ошибаются в пользу соперников сливочных.

После шести туров чемпионата Испании «Реал» с 11 очками занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.