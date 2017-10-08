В эфире «МАТЧ ТВ» показали бой детей Кадырова

Вчера (8 октября) спортивный канал «Матч ТВ» показал в эфире бои детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - девятилетнего Адама, 10-летнего Эли и 11-летнего Ахмада.
Известно, что соперниками детей чеченского лидера стали их ровесники из Кабардино-Балкарской республики. Во всех поединках победили сыновья Кадырова.
Детские бои состоялись перед основными схватками Чемпионата России по боксу, который прошел накануне в Грозном. Победителем турнира у взрослых стал чеченский боец Шамиль Хатаев. Турнир посетил сам Рамзан Кадыров, наблюдавший за выступлением своих сыновей, сообщает портал topnews.ru
Также видеозапись с боями детей Кадырова опубликовал в своем Instagram глава чеченского парламента Магомед Даудов.
Дорогие друзья! Рад сообщить вам приятную новость - мои дорогие ПЛЕМЯННИКИ АХМАД, ЭЛИ и АДАМ завоевали уверенные победы в показательных боях на призы Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА, прошедших в рамках финала Чемпионата России по боксу 2017 года в Грозном. Так, АХМАТ техническим нокаутом досрочно победил соперника из Кабардино-Балкарской Республики Тамирлана Мерова в весовой категории до 42 кг. В весовой категории до 32 кг. соперником ЭЛИ стал боксёр из КБР Ахмед Шердиев. Итог боя 5:0 в пользу ЭЛИ. Техническим нокаутом досрочно одержал победу над Исламом Гусейновым из КБР в весовой категории до 39 кг. и АДАМ КАДЫРОВ. Я искренне поздравляю ПЛЕМЯННИКОВ с достойными победами. ДАЛА тIаьхье беркате йойла шу, АХЬМАД, ЭЛИ, АДАМ!Чечня #ПервыйПрезидент #АхматХаджи #ГлаваЧР #Кадыров #КРА #ПарламентЧР #Председатель #Даудов #Лорд #АхматЭлиАдам #Бокс #ЧемпионатРоссии