В эфире «МАТЧ ТВ» показали бой детей Кадырова

Вчера (8 октября) спортивный канал «Матч ТВ» показал в эфире бои детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - девятилетнего Адама, 10-летнего Эли и 11-летнего Ахмада.

Известно, что соперниками детей чеченского лидера стали их ровесники из Кабардино-Балкарской республики. Во всех поединках победили сыновья Кадырова.

Детские бои состоялись перед основными схватками Чемпионата России по боксу, который прошел накануне в Грозном. Победителем турнира у взрослых стал чеченский боец Шамиль Хатаев. Турнир посетил сам Рамзан Кадыров, наблюдавший за выступлением своих сыновей, сообщает портал topnews.ru

Также видеозапись с боями детей Кадырова опубликовал в своем Instagram глава чеченского парламента Магомед Даудов.