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Хоккеист отправил соперника в нокдаун приемом из ММА

Lenta.ru
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Кевин Биекса | Фото: USA Today Sports/Scanpix

Защитник «Анахайм Дакс» Кевин Биекса подрался с игроком «Филадельфии Флайерс» Радко Гудасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Биекса отправил соперника в нокдаун «ударом Супермена» (superman punch) — приемом, который используют бойцы смешанного стиля. Гудас упал на лед, судьи разняли спортсменов. Оба заработали пятиминутные удаления.

Встреча, состоявшаяся в ночь на 25 октября, завершилась победой «Анахайма» со счетом 6:2. Помимо участия в драке, Биекса отметился результативной передачей.

НХЛ
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