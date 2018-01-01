Призовой фонд чемпионата мира по футболу увеличен до 400 млн долларов

Призовой фонд чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, составит 400 миллионов долларов США. Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), данная сумма была утверждена на заседании совета организации в индийской Калькутте.

Призовые победителя чемпионата мира-2018 по футболу в России составят 38 миллионов долларов. Финалист заработает 28 миллионов, бронзовый призер - 24 млн. Каждый из 32 участников финальной части заработает как минимум 8 млн долларов.

Призовой фонд предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии составлял 358 миллионов. Таким образом, спустя четыре года сумма была увеличена на 12%.

Германия, выигравшая тот турнир, получила 35 миллионов, ставшая второй Аргентина - 25 миллионов, а бронзовый призер Голландия - 22 миллиона.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Россия впервые в истории принимает первенство планеты.