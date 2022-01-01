Лучшая гимнастка планеты Маргарита Мамун ушла из спорта в 22 года

Семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, обладательница золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российская гимнастка Маргарита Мамун завершила профессиональную карьеру в возрасте 22 лет. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, слова которой приводит ТАСС.

«Она закончила [карьеру], выступать не будет. К сожалению, она выполнила свою миссию», — заявила Винер-Усманова.

1 ноября спортсменке исполнилось 22 года.

8 сентября Мамун вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе в Барвихе. Сухоруков сделал предложение Мамун на Балу олимпийцев в декабре 2016-го.

Маргарита Мамун — потомственная гимнастка. Ее мать Анна сама занималась этим видом спорта и приобщила к нему свою дочь. Однако Маргарита ушла далеко вперед, став многократной чемпионкой мира и выиграв Олимпиаду.