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Рижское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Ладу»

Русский TVNET/Allhockey.ru
Гунар Скворцов | Фото: Sintija Zandersone / LETA

В рамках регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Ладу» в серии буллитов.

В игровое время команды забросили по одной шайбе, у тольяттинцев забил Валуйский, у рижан - Индрашис. Последние 48 минут 57 секунд основного времени и овертайм обошлись без голов, а в результативной серии буллитов победу «Динамо» принес Скворцов.

«Динамо» (Рига) - «Лада» - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 3:2)

Шайбы забросили:

0:1 Валуйский (Белоусов, Дьяков), 13.45, ГБ

1:1 Индрашис (Столлери, Алишаускас), 21.03

2:1 Скворцов, 65.00, ПБ

Вратари: Калниньш - Красоткин

Рижское "Динамо" "Динамо" (Рига) Рига
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