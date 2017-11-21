«Динамо» Рига не одолело челябинский «Трактор»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ во вторник вечером на домашнем льду «Арены Риги» «Динао» Рига встретилось с челбинским «Трактором». Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет во втором периоде, Индрашис забил в большинстве.

Но еще до второго перерыва Рыбаков уравнял цифры на табло, а в заключительной 20-минутке Щехура и Гюнге склонили чашу весов на сторону «Трактора».

Slimības dēļ maču izlaidīs Jānis Kalniņš. A post shared by Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) on Nov 21, 2017 at 8:12am PST

«Динамо» (Рига) - «Трактор» - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы забросили:1:0 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш), 31.17, ГБ1:1 Рыбаков А.В. (Петров, Пеньковский), 39.171:2 Щехура (Гюнге, Вишневский), 50.021:3 Гюнге (Виделль), 59.33, ПВ

Вратари: Армалис - Францоуз

