Усик: стиль боя Бриедиса немного скучен, но он заслуживает уважения

Стиль боя лучшего боксера Латвии Майриса Бриедиса немного скучен, однако он заслуживает уважения, заявил на сессии вопросов и ответов Мировой суперсерии бокса украинец Александр Усик.

27 января в «Арена Рига» состоится полуфинал суперсерии, в рамках которого встретятся два чемпиона мира - обладатель пояса WBC Бриедис (23-0, 18 - нокаутами) и обладатель пояса WBO Усик (13-0, 11 - нокаутами). Оба в своей профессиональной карьере еще ни разу не проигрывали.

На вопрос о том, как он ждет бой, который пройдет в Риге при полных трибунах, Уиск ответил: «Пусть про это думает Бриедис. Знаю, что на бой в Риге придет много соотечественников, чтобы поддержать меня».

«Это будет большой бой и очень значимый день в моей карьере. Бой за трофей Мохамедда Али означает, что лучшие будут биться с лучшими. У меня - пояс WBO, а у него [Бриедиса] - WBC. Мне нравится зеленый цвет, и пояс WBC именно такого цвета. Не могу дождаться, когда его получу», - указал Усик.

«Не ничего плохого, чего я мог бы сказать о Бриедисе. Его стиль немного скучен, но я его уважаю. Бриедис - чемпион мира, поэтому он должен быть хорошим [бойцом]», - признал украинский боксер.

«В принципе, я уважаю всех своих соперников. Я уважаю даже Марко Хука, который говорил плохое обо мне и толкнул на пресс-конференции. Знаю, через что проходят бойцы, чтобы выйти на ринг. Это требует много тренировок, большой объем работы, что я всегда уважаю», - добавил Усик.

Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет на ринг в финале, который запланирован на май будущего года в Саудовской Аравии.