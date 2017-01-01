Глава ФИФА пошутил над допингом в сборной России по футболу

Глава заявил, что все допинг-пробы, взятые у игроков сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат. «Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии. Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше», — рассказал он.

По мнению Инфантино, ФИФА многое делает для борьбы с допингом. «У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне», — добавил глава организации.

В ноябре 2017 года сообщалось о контакте представителей ФИФА с информатором Международного антидопингового агентства Григорием Родченковым. В свою очередь, Родченков заявлял, что у него достаточно информации, чтобы доказать существование допинг-системы в российском футболе.