«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина

В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» на своей площадке победил магнитогорский «Металлург» - 3:1. У гостей отличился Войтек Вольски (7'). В составе казанского клуба шайбы забросили Владимир Ткачев (1'), Ярослав Косов (5') и Иржи Секач (23').

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Ак Барса», который взял своеобразный реванш у «Металлурга» за прошлогоднее поражение в плей-офф (0:4).

«Если говорить про всю серию, то команда играла очень хорошо, правильно. В пятой игре ребята тоже проявили себя с лучшей стороны и в плане организации, и в плане отдачи. Я очень доволен, готовимся дальше, - сказал после матча главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. - Мозякину на рукопожатии сказал, что он молодец, и поздравил его с олимпийской медалью».

Билялетдинов был главным тренером сборной России на Олимпиаде-2014 года и не включил в состав Мозякина, заявив, что тот не доедет до ворот. Капитан «Металлурга» дебютировал на Играх 2018 года в 36 лет и выиграл золотую медаль.

Добавим, что во втором периоде защитник «Металлурга» Сергей Терещенко применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, из-за чего игрок казанской команды упал на спину и ударился головой об лед. Зарипов, у которого позже было диагностировано сотрясение мозга, сумел подняться только при помощи врачей и не смог продолжить встречу.

В финальной серии Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с победителем противостояния между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», сейчас счет в серии 3:2 в пользу клуба из Уфы.