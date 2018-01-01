Роналду согласился остаться в «Реале» после увеличения зарплаты на €9 млн

Руководство мадридского футбольного клуба «Реала» готово до чемпионата мира 2018 года подписать новый контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает AS.

Как отмечает испанское издание, президент столичного клуба Флорентино Перес готов улучшить действующее соглашение с Роналду после финала Лиги чемпионов. Португальский форвард на данное решение отреагировал положительно.

По информации СМИ, срок нового контракта с 33-летним форвардом останется прежним — до июня 2021 года. Согласно данным издания, сейчас Роналду получает €21 млн в год. По новому соглашению он будет получать более €30 млн в год, что сопоставимо с контрактом бразильца Неймара из французского «ПСЖ».

Ранее гол Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Атлетиком».