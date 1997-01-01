В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Самое главное о сборной Латвии

4 мая в Копенгагене и Хернинге, Дания, стартовал чемпионат мира по хоккею. 16 сильнейших сборных планеты поборются за звание лучшего, а две слабейшие команды покинут элиту мирового хоккея. Среди участников чемпионата - сборная Латвии, возглавляемая канадским специалистом Бобом Хартли. Несмотря на то, что латвийская команда держится в элите с 1997 года, на этот раз ребятам придется несладко - отсутствие ключевых игроков и невзрачное выступление в серии проверочных матчей говорят сами за себя.

В этом году Латвия попала в группу В, матчи которой пройдут в Хернинге. На групповом этапе сборной предстоит встретиться с Норвегией (5 мая в 13:15), Финляндией (6 мая в 21:15), Южной Кореей (8 мая в 17:15), США (10 мая в 17:15), Германией (12 мая в 13:15), Канадой (14 мая в 21:15) и Данией (21:15). Четыре сильнейшие команды группы выйдут в четвертьфинал.

Уже точно известно, что Латвии не помогут такие лидеры сборной, как Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Каспар Даугавиньш, Янис Спруктс, Оскар Бартулис. Не будет также голкипера Мариса Ючерса и защитника Оскара Кулды, под вопросом участие Теодора Блюгера.

В этом году капитаном команды назначен Роберт Букартс, его ассистентами стали Микс Индрашис, Микелис Редлихс, Андрис Джериньш и Кристап Сотниекс.

Роберт Букартс FOTO: LETA

В сборной имеются и дебютанты - вратарь Матисс Эдмундс Кивелниекс, защитники Кристап Зиле и Кристианс Рубинс, а также нападающие Рудолфс Балцерс, Оскар Батня и Никита Евпалов.

Оскар Батня FOTO: Sintija Zandersone / LETA

Чемпионату мира предшествовала длинная серия проверочных матчей - подопечные Боба Хартли провели девять игр, и все они завершились поражением. Это - очень тревожный звонок, ведь сборная не проводила проверочный цикл без побед ни разу с 1997 года, когда закрепилась в элитной группе. Впрочем, возможно, такова тактика тренера - проверочные матчи, в принципе, ничего не значат, однако позволяют подобрать наиболее удачный состав пятерок, дают возможность новичкам сборной влиться в команду, прочувствовать большой хоккей.

В любом случае, если смотреть на состояние и состав команды трезво, то на медали рассчитывать не стоит - команда и в лучшие свои годы не занимала место выше седьмого, а с 2010 года так и вовсе держится в пределах 10-13 места. Латвийская хоккейная федерация в этот раз не стала ставить перед хоккеистами грандиозных планов - речи о выходе в плей-офф и борьбе за места на пьедестале не шло: «Выдвижение цели осталось в прошлом», - заявил глава Латвийской хоккейной федерации (LHF) Виестурс Козиолс. «Знаем, как у нас шло с комплектацией состава. Цель - бороться за победу в каждой игре».

Однако не стоит хоронить сборную заранее - команда всегда отличалась характером и не давала расслабляться даже самому именитому противнику.

Спортсмены будут бороться за каждое очко, за каждую шайбу, поэтому можно ждать сюрпризов - уже не раз латвийские хоккеисты доказывали, что непобедимых команд нет!

Подобного мнения придерживаются и букмекеры - к примеру, тотализаторная контора Optibet ставит Латвию на 12-е место из 16 команд.

Специалисты считают Латвию сильнее таких сборных как Беларусь, Франция, Австрия и Южная Корея.

В свою очередь фаворитом чемпионата мира является Канада, далее следуют Россия и Швеция. Примечательно, что некогда сильную Словакию букмекеры поставили всего на 10 место, не так уж и далеко от Латвии.

Как покажет себя на ЧМ наша сборная - покажет время. Нам же остается верить в наших игроков, поддерживать их и болеть. Вперед, к победам! Sarauj, Latvija!

Русский TVNET будет следить за ходом чемпионата, за играми сборной Латвии и другими хоккейными и околохоккейными событиями. Давайте болеть вместе!

Состав сборной Латвии на чемпионат мира:

вратари: Элвис Мерзликин («Lugano», Швейцария), Кристер Гудлевскис («Sound Tigers», Бриджпорт, АХЛ), Матисс Эдмундс Кивлениекс («Monsters», Кливленд, АХЛ);

защитники: Гунтис Галвиньш, Кристап Зиле, Увис Балинскис (все - рижское «Динамо», КХЛ), Эдгарс Сиксна (карагандинская «Сарянка», ВХЛ), Кристианс Рубинс («Медисин Хэт», WHL), Кристап Сотниекс (тольяттинская «Лада», КХЛ), Ральфс Фрейбергс («Aukro Berani», Чехия), Оскарс Цибульскис («Mountfield», Чехия);

нападающие:Роберт Букартс («Aukro Berani»), Никита Евпалов, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Гунар Скворцов, Оскар Батня, Френк Разгалс (все - рижское «Динамо», КХЛ), Мартиньш Карсумс (московское «Динамо», КХЛ), Родриго Аболс («Orebro», Швеция), Рудолфс Блацерс («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), Рихард Букартс («Eisbaren», Германия), Андрис Джериньш («Mountfield»), Роналдс Кениньш («Lions», Швейцария), Теодор Блюгерс («Penguins», АХЛ).