Хоккеист Оскар Бартулис стал гражданином России

Бывший латвийский хоккеист Оскарс Бартулис принял российское гражданство, эту информацию агентству LETA подтвердили в Латвийской федерации хоккея (LHF).

Латвийская федерация хоккея получили заявление 31-летнего хоккеиста Бартулиса, в котором он указал, что отказывается играть за сборную Латвии, поскольку он принял гражданство России.

На этом карьера Бартулиса в латвийской сборной закончилась.

По закону, граждане Латвии не могут иметь двойного гражданства с Россией, Белоруссией и некоторыми другими странами.