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Хоккеист Оскар Бартулис стал гражданином России

LETA
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Оскар Бартулис | Фото: Ieva Leiniša / LETA

Бывший латвийский хоккеист Оскарс Бартулис принял российское гражданство, эту информацию агентству LETA подтвердили в Латвийской федерации хоккея (LHF).

Латвийская федерация хоккея получили заявление 31-летнего хоккеиста Бартулиса, в котором он указал, что отказывается играть за сборную Латвии, поскольку он принял гражданство России.

На этом карьера Бартулиса в латвийской сборной закончилась.

По закону, граждане Латвии не могут иметь двойного гражданства с Россией, Белоруссией и некоторыми другими странами.

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