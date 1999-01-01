Трамп намерен помиловать посмертно боксера Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он может оправдать прославленного американского боксера, ныне покойного Мохаммеда Али, передает Fox Sports. Спортсмен был приговорен полвека назад к тюремному заключению за уклонение от военного призыва во время вьетнамской военной кампании.

О возможном снятии судимости с Мохаммеда Али Трамп заявил журналистам перед тем, как отправиться на саммит G7 в Канаду. Американский лидер сообщил, что покойный спортсмен входит в список из нескольких тысяч кандидатов на помилование, который он рассматривает.

Мохаммед Али был в 1967 году приговорен к пяти годам тюрьмы, штрафу в размере 10 тысяч долларов и запрету на участие в боксерских состязаниях из-за уклонения от армейской службы, передает ТАСС. Спортсмен отказывался идти в солдаты, ссылаясь на то, что это противоречит его религиозным убеждениям. Он также демонстрировал пацифистские взгляды. «Лично я не ссорился с вьетконгом, меня они ничем не обидели!» - сказал боксер.

Али не попал в тюрьму, поскольку исполнение приговора было отложено на время рассмотрения апелляции, а в 1971 году Верховный суд США отменил приговор. Однако из-за судимости боксер не выступал на ринге почти четыре года, которые пришлись на пик его спортивной формы.

Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в Луисвилле (штат Кентукки) 17 января 1942 года. В 1964 году он принял ислам и вступил в политическое и религиозное движение афроамериканцев «Нация ислама». С тех пор Али, как писала пресса, находился под негласным наблюдением американских правоохранительных органов.

На профессиональном ринге Мохаммед Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 - нокаутом) и потерпев пять поражений. На протяжении своей карьеры, которая длилась 21 год, он завоевал три титула чемпиона в тяжелом весе, а на Олимпийских играх 1960 года стал обладателем золотой медали. Имя спортсмена стало символом профессионального бокса, а придуманная им тактическая схема «руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела» используется и поныне. В 1999 году Али был признан спортсменом века.

Боксер, долгие годы страдавший болезнью Паркинсона, скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни. Он похоронен на кладбище Кейв-Хилл в центральной части Луисвилла.