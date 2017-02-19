В США допустили введение новых санкций против России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможном введении новых санкций в отношении России из-за «вмешательства в выборы» президента США в ноябре 2016 года. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает в воскресенье, 19 февраля, РИА Новости.

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По словам Мерфи, по итогам расследования, ведущегося в Конгрессе, «возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще [предыдущим президентом США Бараком] Обамой».

18 февраля сообщалось, что директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми провел закрытое совещание с членами комитета сената по разведке, на котором обсуждался прогресс в расследовании «влияния России на выборы».

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В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак.

Соответствующие утверждения содержались также в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного спецслужбами США.

29 декабря 2016 года занимавший тогда пост главы государства Обама, а также Минфин страны ввели санкции против России в связи с будто бы осуществленными кибератаками.

Москва все обвинения последовательно опровергает. В частности, 17 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Запад пытается сделать из России пугало для всего мира.

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