Юнкер назвал Трампа проблемой Евросоюза

Одной из главных проблем ЕС, наряду с войной в Сирии и грядущим отделением Великобритании, является избрание президентом США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на выступлении в парламенте Бельгии.
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«Мы констатируем, что война в Сирии продолжается. У нас есть проблема Brexit. У нас есть новый президент в Соединенных Штатах», — сказал Юнкер.
При этом, говоря о Brexit, Юнкер призвал уважительно относиться к предстоящему выходу Великобритании из Евросоюза, учитывая еe исторический вклад.
«Надо урегулировать это дело не с сердцем, наполненным чувством враждебностью, а с осознанием того, что континент очень многим обязан Великобритании. Без Черчилля нас бы здесь не было», — сказал он, напоминая, что страны вместе прошли сложнейший период Мировой войны.
В целом же, Юнкер подчеркнул, что Евросоюз сейчас переживает период кризиса, который усугубляют все перечисленные факторы, а также проблема миграции.Еще по этой теме