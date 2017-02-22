В Литве требуют от российского телеканала объяснений из-за «нарушений» в эфире

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы обратится к руководству российской телекомпании «ТВ Центр» за объяснениями по поводу «нарушений» в одной из программ телеканала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба комиссии.

По данным Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, в программе канала «В центре событий с Анной Прохоровой», транслируемой 27 января, был показан сюжет, который якобы нарушает закон об информации, в частности статью, запрещающую распространять дезинформацию и разжигать ненависть.

В программе, где был показан репортаж о событиях в Литве, произошедших 13 января 1991 года, как утверждается, звучали нарративы «свои стреляли в своих», «властями Литвы в 1991 году были националисты», «в 1991 году власти Литвы приказывали убивать русскоязычных граждан». По мнению ведомства, программа «вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке».

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Комиссия потребовала от телеканала предоставить объяснения в связи с данным сюжетом.

Ранее сообщалось, что российский фильм «Защитники» запретили к показу в Литве.

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